Серьезное ДТП произошло на перекрестке в Кемерове

Накануне, 19 июня, в социальных сетях появилась информация о том, что на перекрестке улицы Волгоградской и проспекта Химиков в Кемерове произошло ДТП. Судя по фото с места инцидента, в автоаварии участвовала "Волга". От столкновения у автомобиля серьезно пострадала передняя часть. Других участников ДТП на фотографии не видно, однако очевидцы сообщают о том, что машин было несколько.
‒ ...машин пять долбанул, мы видели это, ‒ рассказала одна из кемеровчанок в комментариях.
О пострадавших данных нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово
Загрузка комментариев