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Сергей Цивилев заявил о необходимости ввести в школах уроки ораторского мастерства

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил ввести в школах региона специальные уроки, посвященные ораторскому мастерству.

В рамках первого Всероссийского форума "Вектор детства", проходящего в Кузбассе 1 и 2 июня и приуроченного Дню защиты детей губернатор области ответил на несколько вопросов детей. Во время пресс-подхода Цивилев отметил, что в школах региона "обязательно нужно" ввести уроки ораторского мастерства.


По словам главы Кузбасса, в настоящее время во всех отремонтированных и отстроенных школах дети получают возможность на современном оборудовании вести передачи и записывать различные ролики о своей жизни, регионе и стране. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

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