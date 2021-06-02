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Сергей Цивилев заключит соглашения с предприятиями региона и инвесторами

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В рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подпишет соглашение между администрацией шахтерского края и промышленными предприятиями региона, инвесторами.

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге и продлится на протяжении четырех дней со 2 по 5 июня. Известно, что в списке участников форума числится делегация Кузбасса, которую возглавит губернатор Сергей Цивилев.


В рамках встречи представители шахтерского края выступят на пленарном заседании, а также проведут ряд встреч и переговоров. Так, в планах местных властей заключить договор с промышленными предприятиями региона и инвесторами.


Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится при участии Президента Российской Федерации с 1997 года, с 2006 года. Подобную площадку организовывают для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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