Сергей Цивилев заключит соглашения с предприятиями региона и инвесторами

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге и продлится на протяжении четырех дней со 2 по 5 июня. Известно, что в списке участников форума числится делегация Кузбасса, которую возглавит губернатор Сергей Цивилев.

В рамках встречи представители шахтерского края выступят на пленарном заседании, а также проведут ряд встреч и переговоров. Так, в планах местных властей заключить договор с промышленными предприятиями региона и инвесторами.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится при участии Президента Российской Федерации с 1997 года, с 2006 года. Подобную площадку организовывают для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.