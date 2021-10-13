Сергей Цивилев высказался по поводу назначения нового полпреда президента в СФО

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал недавнее назначение экс-помощника президента РФ Анатолия Серышева на должность полпреда в Сибирском федеральном округе (СФО).

Как рассказал Сергей Цивилев, он полагает, что работа руководства регионов Сибири и нового полномочного представителя президента РФ поможет в представлении интересов субъектов на федеральном уровне. Губернатор также выразил мнение, что Анатолий Серышев будет не оставит без внимания ни одну территорию СФО, передает ТАСС.


Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин снял своего полпреда в СФО Сергея Меняйло с должности, назначив врио руководителя Северной Осетии. Этот пост он занимал с 2016 года.


12 октября также по решению российского лидера полпредом в СФО стал Анатолий Серышев, ранее занимавший должность помощника президента.

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