Сергей Цивилев высказался по поводу назначения нового полпреда президента в СФО

Как рассказал Сергей Цивилев, он полагает, что работа руководства регионов Сибири и нового полномочного представителя президента РФ поможет в представлении интересов субъектов на федеральном уровне. Губернатор также выразил мнение, что Анатолий Серышев будет не оставит без внимания ни одну территорию СФО, передает ТАСС.

Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин снял своего полпреда в СФО Сергея Меняйло с должности, назначив врио руководителя Северной Осетии. Этот пост он занимал с 2016 года.

12 октября также по решению российского лидера полпредом в СФО стал Анатолий Серышев, ранее занимавший должность помощника президента.