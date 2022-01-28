Сергей Цивилев высказался о транспортной реформе

Накануне, 27 января, состоялся прямой эфир с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым, во время которого кемеровчанка задала вопрос о том, почему привычные горожанам маршруты подвергаются изменениям. Губернатор сообщил, что с осени 2019 года изношенность более 70% общественного транспорта достигла практически 90%, автобусы не выходили на рейсы. Из-за этого от жителей региона поступали массовые жалобы, а сам транспорт становился опасным для передвижения.

– Именно поэтому мы приняли решение в 2019 году, о том что мы быстро проведем транспортную реформу по замене транспорта и оптимизации маршрутной сети, потому что более 10 лет маршрутная сеть не оптимизировалась, города за это время стали разными, условия совсем другие, – заявил Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Кроме того, глава региона отметил, что в Кемерове проводится плановая реформа, которая должна полностью завершиться в 2022 году. Итогом станет замена старых автобусов и небольших маршруток на новый транспорт. Все автобусы будут оснащены устройствами для безналичной оплаты.

Ранее мэр Кемерова рассказал о возможности ввода пересадочного тарифа.