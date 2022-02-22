Сергей Цивилев высказался о признании независимости ЛНР и ДНР

В своем Telegram-канале глава Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР И ЛНР.
– <...> сегодня Кузбасс готов оказать всю возможную гуманитарную поддержку жителям Донбасса — братскому шахтерскому краю, в том числе разместить у себя беженцев, подчеркнул Цивилев.
По мнению губернатора, самое главное обеспечить возможность мирной жизни жителям признанных республик.
Напомним, власти Кузбасса заявили о готовности принять на территории региона беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и кузбассовцы предложили им безвозмездное проживание в своих домах.
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