Сергей Цивилев высказался о повышении зарплат в Кузбассе

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что в 2021 году многие предприятия проиндексировали зарплаты работников. По данным властей, за 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата увеличилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас регион занимает по уровню оплаты труда четвертое место среди регионов Сибирского федерального округа.

‒ Тот уровень, который сейчас есть, недостаточен, нужно продолжить работу по увеличению размера оплаты труда и в наступившем году. Резервы у промышленности есть, ‒ заявил Сергей Цивилев, его слова передает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Глава региона подчеркнул, что наиболее перспективными с точки зрения создания высокооплачиваемых рабочих мест являются Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга и Анжеро-Судженск, а также города в экономической зоне "Кузбасс".