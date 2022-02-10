Сергей Цивилев высказался о нехватке врачей в регионе

Накануне, 9 февраля, глава Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети поднял тему нехватки врачей в учреждениях региона. По словам губернатора, данный вопрос остается одним из важнейших, при том, что за последние три года ситуация начала меняться. Власти ведут работу по увеличению мест в профильных образовательных учреждениях, а также осуществляют выплаты для медиков в начале их карьеры.
— Чтобы выпускники оставались работать в кузбасских медучреждениях, мы выплачиваем по 1 млн рублей врачам "дефицитных" специальностей, по 500 тысяч рублей — тем, кто устраивается в терапевтических, педиатрических участках и скорой помощи, — рассказал Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее исследователи отметили значительное понижение уровня заработной платы, предлагаемого работодателями медицинскому персоналу в Кузбассе.
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