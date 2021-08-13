+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Сергей Цивилев утвердил новый департамент для улучшения имиджа власти

1
Фото:  

Правительство Кемеровской области опубликовало распоряжение губернатора региона об утверждении нового департамента, который займется имиджем органов власти.

Согласно опубликованному документу, утвержденный губернатором Сергеем Цивилевым департамент информационной политики администрации правительства Кузбасса принимает на себя функции главного управления по работе со средствами массовой информации.


Помимо освещения деятельности властей для населения, публикации правовых актов и пресс-релизов, департамент также займется созданием позитивного имиджа власти в СМИ и мониторингом публикаций интернет-изданий, в сосетях и на других ресурсах.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28067

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined