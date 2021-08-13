Сергей Цивилев утвердил новый департамент для улучшения имиджа власти

Согласно опубликованному документу, утвержденный губернатором Сергеем Цивилевым департамент информационной политики администрации правительства Кузбасса принимает на себя функции главного управления по работе со средствами массовой информации.
Помимо освещения деятельности властей для населения, публикации правовых актов и пресс-релизов, департамент также займется созданием позитивного имиджа власти в СМИ и мониторингом публикаций интернет-изданий, в сосетях и на других ресурсах.
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