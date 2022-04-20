Сергей Цивилев с супругой заработали за год более 18 миллионов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев за прошедший год заработал 7 114 557,53 рублей. Его супруга, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева – 10 985 108,43 рублей.

В собственности у жены главы региона находятся два земельных участка, жилой дом, хозяйственное строение, три квартиры, три машиноместа и машина ХУНДАЙ Tucson.

В пользовании семейной четы гостиница и у Сергея Цивилева две квартиры. Помимо этого, губернатор владеет спайдером БРП-CAN-AM RD SPYDER RT, трициклом BRP CAN-AM SPYDER RT LTD, снегоболотоходом CAN-AM TRAXTER X MR HD 10.

Напомним, ранее депутаты Госдумы от Кузбасса поделились декларацией о доходах за прошедший год.