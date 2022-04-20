Сергей Цивилев с супругой заработали за год более 18 миллионов

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На сайте областной администрации Кузбасса появилась декларация о доходах губернатора и его супруги.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев за прошедший год заработал 7 114 557,53 рублей. Его супруга, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева – 10 985 108,43 рублей.


В собственности у жены главы региона находятся два земельных участка, жилой дом, хозяйственное строение, три квартиры, три машиноместа и машина ХУНДАЙ Tucson.


В пользовании семейной четы гостиница и у Сергея Цивилева две квартиры. Помимо этого, губернатор владеет спайдером БРП-CAN-AM RD SPYDER RT, трициклом BRP CAN-AM SPYDER RT LTD, снегоболотоходом CAN-AM TRAXTER X MR HD 10.


Напомним, ранее депутаты Госдумы от Кузбасса поделились декларацией о доходах за прошедший год.

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