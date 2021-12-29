Сергей Цивилев рассказал о своей вакцинации

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил, ставил ли он прививку от коронавирусной инфекции.

Накануне, 28 декабря, прошел прямой эфир с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Главе региона были заданы 54 вопроса, при этом один из кузбассовцев поинтересовался, привился ли губернатор от коронавируса.

‒ Я сам и переболел коронавирусом, и вакцинировался. Моя супруга и наши родители тоже вакцинированы. Живу активной полной жизнью. Всем рекомендую вакцинацию, ‒ заявил Сергей Цивилев в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Глава области также рассказал, что предлагал выступающим против вакцинации поработать хотя бы один день в качестве волонтера в красной зоне. Однако, по словам Сергея Цивилева, ни один антипрививочник на это не согласился.


Ранее редакция AVOKADO писала о продлении коронавирусных ограничений в Кузбассе.

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