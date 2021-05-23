Сергей Цивилев рассказал о реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерова

0
Фото:  

Кузбасские власти проведут капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в аэрогавани областного центра. Губернатор сообщил о сроках окончания работ.

С поддержкой федерального правительства власти собираются произвести ремонт трассы для посадки и взлета самолетов в Кемерове.

- На взлетно-посадочной полосе капитального ремонта, серьезной реконструкции не производилось много лет. Поэтому мы обратились в Правительство РФ за поддержкой. Аргументировали прежде всего безопасностью и комфортом наших пассажиров, - цитируют губернатора в администрации правительства Кемеровской области.

Таким образом, было решено, что объект будет реконструирован вне плана.


Уточняется, что заниматься работами на объекте будут два года, однако сам терминал будет продолжать работать во время проведения капитального ремонта.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25316

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined