Сергей Цивилев рассказал о реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерова

С поддержкой федерального правительства власти собираются произвести ремонт трассы для посадки и взлета самолетов в Кемерове.
- На взлетно-посадочной полосе капитального ремонта, серьезной реконструкции не производилось много лет. Поэтому мы обратились в Правительство РФ за поддержкой. Аргументировали прежде всего безопасностью и комфортом наших пассажиров, - цитируют губернатора в администрации правительства Кемеровской области.
Таким образом, было решено, что объект будет реконструирован вне плана.
Уточняется, что заниматься работами на объекте будут два года, однако сам терминал будет продолжать работать во время проведения капитального ремонта.
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