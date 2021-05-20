Сергей Цивилев рассказал о работе над новой программой развития Кузбасса

Как стало известно, после проведения мероприятий, посвященных празднованию 300-летия Кузбасса, власти региона займутся подготовкой к следующему юбилею – 350-летию области. Состоится он в 2071 году.

– Сейчас мы живем под эмблемой "Кузбасс-300", а когда мы уберем ее, под ней будет "Кузбасс 300+", – цитируют главу региона VSE42.Ru.

В издании также уточнили, что речь ведется именно о подготовке к празднованию 350-летия области.

Однако о том, что именно будет выполняться в рамках анонсированной программы развития, губернатор не сообщил.