Сергей Цивилев рассказал о формате обучения в начавшемся учебном году

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на аппаратном совещании высказался на тему того, как должно проходить обучение в регионе в сложившейся коронавирусной ситуации.

Развернувшаяся в Кузбассе прививочная кампания в период пандемии позволила вернуться к привычному формату обучения в образовательных учреждениях региона.

– Наша основная задача – обеспечить успешное продолжение учебного процесса в обычном формате. Все информационные технологии необходимо применять только для дополнительного образования, – отметил глава региона.

При этом он подчеркнул, что процесс получения основного образования должен проходить в традиционном очном формате.


Сейчас доля прошедших вакцинацию кузбассовцев составляет 42,6% от подлежащих иммунизации при необходимых 60%, сообщили в обладминистрации.

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