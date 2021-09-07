Сергей Цивилев рассказал о формате обучения в начавшемся учебном году

Развернувшаяся в Кузбассе прививочная кампания в период пандемии позволила вернуться к привычному формату обучения в образовательных учреждениях региона.
– Наша основная задача – обеспечить успешное продолжение учебного процесса в обычном формате. Все информационные технологии необходимо применять только для дополнительного образования, – отметил глава региона.
При этом он подчеркнул, что процесс получения основного образования должен проходить в традиционном очном формате.
Сейчас доля прошедших вакцинацию кузбассовцев составляет 42,6% от подлежащих иммунизации при необходимых 60%, сообщили в обладминистрации.
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