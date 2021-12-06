Сергей Цивилев прокомментировал введение негласного траура в Кузбассе

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Губернатор Кемеровской области рассказал, действительно ли в регионе будут отменены развлекательные мероприятия.

Сегодня, 6 декабря, прошла встреча главы Кузбасса Сергея Цивилева с предпринимателями региона. Один из участников спросил губернатора, действительно ли действует негласный запрет на проведение увеселительных мероприятий до 3 января 2022 года, и как в таком случае должны работать предприятия общепита во время новогодних праздников.


Сергей Цивилев заявил, что действие официального траура по погибшим на "Листвяжной" началось 26 ноября и закончилось 28 ноября. После этого ограничения властями региона не вводились. Более того, глава Кемеровской области подчеркнул, что новогодние мероприятия проводить не только можно, но и нужно.


Напомним, что трехдневный траур в Кузбассе был введен после ЧП на шахте "Листвяжная", унесшего жизни 51 человека. Власти Белова отменили праздничные мероприятия из-за трагедии.

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