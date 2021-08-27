Сергей Цивилев прокомментировал дефицит врачей в медучреждениях региона

В ходе мероприятия жители разных муниципалитетов Кузбасса рассказали о проблемах в местных медицинских учреждениях. Например в прокопьевской поликлинике скапливаются большие очереди как к узким специалистам, так и к терапевту. Более серьезная ситуация складывается в больницах села Поломошное Яшкинского района, где все врачи узких специальностей ушли в частные клиники. Помимо этого, речь также шла и о пристанционной поликлинике в Юрге, где местные жители вынуждены долго сидеть в очередях, поскольку на двух этажа работают всего два фельдшера.

В свою очередь, глава Кузбасса отметил, что жителям села Поломошное будут оказывать помощь врачи кемеровской больницы № 4, который по определенному графику будут приезжать в населенный пункт. Ситуации с медорганизациями в Прокопьевске и Юрге губернатор поручил проконтролировать областному Минздраву.

Пословам Сергея Цивилева, проблема с обеспеченностью медицинских учреждений персоналом формировалась довольно долго и в настоящее время стоит очень остро. Для решения задачи в селах области применяются программы "Земский врач" и "Земский фельдшер". В города врачей также привлекают по региональной программе, однако она не касается Кемерова, так как столица Кузбасса, по словам губернатора, обеспечена врачами лучше остальных.

Кроме того, власти пытаются побороть дефицит медицинских сотрудников за счет обучения большего количества студентов. Так, за последние два года прирост мест в медуниверситете составил 230, в медколледже - 420.

Ранее Сергей Цивилев также рассказал о планах по реализации программы, которая позволит создать в регионе новые поликлиники.