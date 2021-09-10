Сергей Цивилев посадил деревья в Чебулинском районе

Около семи тысяч деревьев было высажено за сутки в рамках экологической акции. Также Сергей Цивилев посадил четырехлетние саженцы сосны, выращенные в лесном питомнике.

— Максимальной поглощающей способностью лес обладает, пока растет, поэтому наша задача – высаживать новые молодые деревья, заменять старый лесной фонд, — цитирует губернатора администрация правительства Кузбасса.

Как уточнил Цивилев, отправка старых деревьев на переработку даст возможность в том числе восполнить нехватку стройматериалов и создать новые рабочие места за счет расширения производств.

Отмечается, что в Кузбассе акция стартовала 3 сентября.