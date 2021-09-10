Сергей Цивилев посадил деревья в Чебулинском районе

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время рабочего визита в Чебулинский район принял участие во всероссийской акции "Сохраним лес".

Около семи тысяч деревьев было высажено за сутки в рамках экологической акции. Также Сергей Цивилев посадил четырехлетние саженцы сосны, выращенные в лесном питомнике.

— Максимальной поглощающей способностью лес обладает, пока растет, поэтому наша задача – высаживать новые молодые деревья, заменять старый лесной фонд, — цитирует губернатора администрация правительства Кузбасса.

Как уточнил Цивилев, отправка старых деревьев на переработку даст возможность в том числе восполнить нехватку стройматериалов и создать новые рабочие места за счет расширения производств.


Отмечается, что в Кузбассе акция стартовала 3 сентября.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28811

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined