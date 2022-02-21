Сергей Цивилев подписал постановление об индексации пенсии у ряда кузбассовцев

На сайте электронного бюллетеня правительства Кузбасса появилось постановление, согласно которому пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы, а также лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и политических организациях Кемеровской области будут проиндексированы на 8,6% .

Исходя из соответствующего документа, пенсии будут проиндексированы за период с 1 декабря 2021 года.

Ответственным за исполнением постановления назначали заместителя председателя правительства Кемеровской области по вопросам социального развития Алексея Цигельника.