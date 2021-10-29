Сергей Цивилев поднялся на пять позиций в национальном рейтинге губернаторов

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поднялся на пять позиций в рейтинге глав регионов.

Сергей Цивилев поднялся с 19-го на 14-е место, сообщает центр центр информационных коммуникаций "Рейтинг". Данные сопоставлялись с показателями за июль-август 2021 года.


Повышению рейтинга способствовала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, высокие показатели явки на сентябрьские выборы, а также активная деятельность по социально-экономическому развитию области. Специалисты отметили, что встречи президента с наиболее эффективными главами регионов свидетельствуют об укреплении связи федерального центра и субъектов РФ.

– В октябре были завершены многолетние работы по созданию транспортного обхода вокруг Мариинска (часть автомобильного Транссиба). Начались регулярные полеты вертолетов санавиации, что позволит экстренно доставлять до нужных медицинских центров Кемерова и Новокузнецка тяжелых больных из самых удаленных уголков области, – рассказал историк и политолог Андрей Полухин.

Подчеркивается, что за период с сентября по октябрь 2021 года Сергей Цивилев принял ряд важных решений, положительно сказавшихся на социально-экономической сфере, что позволило региону получить бюджетный кредит в 5,6 миллиарда рублей.

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