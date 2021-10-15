Сергей Цивилев озвучил предварительную стоимость и сроки строительства Крапивинской ГЭС

1
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о возможных сроках строительства Крапивинской ГЭС и предварительной стоимости работ.

По словам Сергея Цивилева, только на проектирование гидроузла Крапивинской ГЭС потребуется примерно 1,5 года. На само строительство уйдет еще три-четыре года.


Губернатор также добавил, что не исключается возможность привлечения частных инвестиций для ввода энергообъекта в эксплуатацию. По предварительным данным, на завершение строительства ГЭС придется потратить 45 миллиардов рублей, передает слова Сергея Цивилева ТАСС.


Напомним, строительство Крапивинской ГЭС на реке Томь началось еще в 1975 году для обеспечения региона электроэнергией и защиты населенных пунктов от паводка. В 1989 году работы прекратились из-за проблем с финансированием. Возвести успели лишь 60%.


Соглашение о завершении строительства гидроэлектростанции было подписано в июне текущего года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30132

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined