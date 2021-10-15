Сергей Цивилев озвучил предварительную стоимость и сроки строительства Крапивинской ГЭС

По словам Сергея Цивилева, только на проектирование гидроузла Крапивинской ГЭС потребуется примерно 1,5 года. На само строительство уйдет еще три-четыре года.

Губернатор также добавил, что не исключается возможность привлечения частных инвестиций для ввода энергообъекта в эксплуатацию. По предварительным данным, на завершение строительства ГЭС придется потратить 45 миллиардов рублей, передает слова Сергея Цивилева ТАСС.

Напомним, строительство Крапивинской ГЭС на реке Томь началось еще в 1975 году для обеспечения региона электроэнергией и защиты населенных пунктов от паводка. В 1989 году работы прекратились из-за проблем с финансированием. Возвести успели лишь 60%.

Соглашение о завершении строительства гидроэлектростанции было подписано в июне текущего года.