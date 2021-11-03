Сергей Цивилев озвучил меры для борьбы с дефицитом врачей в Кузбассе

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал острую нехватку молодых медицинских специалистов.

Цивилев признал, что на территории региона в настоящий момент не достает молодых медиков. Власти намерены устранить сложившуюся проблему привлечением обученных специалистов из других городов страны в область, также они планируют улучшить условия в Кузбассе, чтобы выпускники местных медицинских учреждений не уезжали.

– Ситуация с медицинскими кадрами в Кузбассе сложная, но мы делаем все, чтобы привлечь в регион новых специалистов, но главная наша задача – вырастить собственных специалистов и сделать так, чтобы им не хотелось уезжать, – заявил губернатор.

В настоящий момент поддержку местной медицине оказывают молодые врачи. После получения соответствующего образования они отправляются в отдаленные населенные пункты для оказания квалифицированной помощи землякам.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские студенты получат вакцину от COVID-19 после предстоящих праздников.

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