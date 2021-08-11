Сергей Цивилев оценил ход возведения Сибирского кластера искусств

Глава шахтерского края посетил строящийся в центре города музейно-театральный комплекс. По оценкам губернатора, работы идут согласно графику: открытие объекта запланировано на декабрь 2023 года.

— Весь комплекс будет выполнен в единой концепции, это уникальный проект, — написал губернатор на своей странице в соцсетях.

Помимо возведения так называемого "Квартала искусств", Цивилев анонсировал благоустройство территории вплоть до кузбасской филармонии имени Б. Т. Штоколова, а также строительство дополнительных пешеходного и автомобильного мостов через Искитимку.

Кемерово – один из четырех российских городов, где по поручению Владимира Путина возводятся подобные кластеры.

Ранее в Сети появились снимки из образовательной части комплекса Сибирского кластера искусств в Кемерове.