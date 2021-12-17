Сергей Цивилев отменил режим ЧС в Кузбассе

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Глава Кузбасса Сергей Цивилев отменил режим ЧС, который был введен на территории региона после трагедии на шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь").

На сайте правительства Кемеровской области в пятницу, 17 декабря, появилось новое распоряжение, согласно которому режим ЧС, ранее введенный на территории шахтерского края в связи с ЧП на "Листвяжной" (ХК "СДС-Уголь"), отменен.

Отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – "Чрезвычайная ситуация", введенный распоряжением губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 25.11.2021 № 162-рг "О введении режима чрезвычайной ситуации", – следует из текста.

Из вышеперечисленного следует, что с сегодняшнего дня режим ЧС в Кузбассе не действует.

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