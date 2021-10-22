Глава шахтерского края завел аккаунт на платформе "Яндекс.Дзен", где

будут публиковаться эксклюзивные материалы, которых не будет в соцсетях губернатора, сообщает telegram-канал "Цивилев.Live".

На площадке уже вышла первая публикация, связанная с рабочим визитом чиновника в Междуреченск, где состоялось открытие спортивного комплекса "Звездный". Также губернатор проинспектировал готовность двух многоквартирных домов, частично предназначенных для детей-сирот и переселенцев, а также возведение Междуреченской городской больницы.



В ходе поездки стало известно о сносе аварийной школы №2, на месте которой построят корпус начальной школы, а для старшеклассников возведут здание в Западном районе города.