Сергей Цивилев опубликовал архивные снимки с отцом

На своей странице в социальных сетях Сергей Цивилев отдал дань празднованию Дня отца, показав архивные снимки со своим отцом. Губернатор также написал некоторые воспоминания о своем родственнике.

– Я многому научился у него в детстве и до сих пор, спустя много лет, став отцом сам, продолжаю находить в жизни подтверждения его мудрости, – говорится в подписи к посту.

Кроме того, Сергей Цивилев напомнил о ценности семьи для каждого человека и об обязанности отцов ее беречь.