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Сергей Цивилев опубликовал архивные снимки с отцом

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Фото:  

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поделился фотографиями, на которых он в юности запечатлен со своим отцом.

На своей странице в социальных сетях Сергей Цивилев отдал дань празднованию Дня отца, показав архивные снимки со своим отцом. Губернатор также написал некоторые воспоминания о своем родственнике.

– Я многому научился у него в детстве и до сих пор, спустя много лет, став отцом сам, продолжаю находить в жизни подтверждения его мудрости, – говорится в подписи к посту.

Кроме того, Сергей Цивилев напомнил о ценности семьи для каждого человека и об обязанности отцов ее беречь.

Фото: Instagram / Сергей Цивилев

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