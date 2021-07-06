Сергей Цивилев обратился к жителям Кузбасса в связи с празднованием юбилея региона

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев записал видеообращение, в котором поздравил жителей региона с 300-летием Кузбасса. Запись появилась в его социальных сетях.

В первую очередь глава области напомнил, что история Кузбасса началась в далеком 1721 году. в те времена на берегу реки Томь были обнаружены первые залежи каменного угля. С тех пор регион начал свое индустриальное развитие, вокруг первых шахт стали появляться города и заводы.


Сергей Цивилев отметил, что указ о праздновании 300-летия со дня образования Кузбасса подписал президент России Владимир Путин во время своего прошлого визита в регион летом 2018 года. С того момента был запущен отсчет в 1 000 дней. За это время на территории Кемеровской области возводили новые учреждения, а также обновляли и ремонтировали старые.

- Мы вместе работали тысячу дней, трудились, как наши отцы и деды, которые возводили Кузнецкий металлургический комбинат. Это был непростой путь, корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и всегда, справился, - заявил губернатор.

Он также подчеркнул, что за время подготовки к празднику в регионе произошло много положительных изменений: от появления новых детских садов и благоустройства улиц до возведения уникальных спортивных объектов.

- 300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом не заканчивается. Многое предстоит завершить, многое предстоит начать. Нам предстоит ответственно выполнить программу социально-экономического развития региона, утвержденную председателем правительства РФ, продолжать стройки социальных объектов и вместе работать для того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас. С праздником! - подытожил Сергей Цивилев.

Напомним, сегодня, 6 июля, в первый день празднования 300-летия Кузбасса, в областную столицу с рабочим визитом прибудет президент России Владимир Путин. Ранее редакция AVOKADO подробнее сообщала о местах, которые посетит российский лидер.

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