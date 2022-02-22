Сергей Цивилев объявил о создании еще одной столицы в Кузбассе

В Новокузнецке прошло мероприятие, в рамах которого губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о разработке закона "Об агломерациях".
Если он будет принят, то звание южной столицы региона Новокузнецк получит официально.
– Я очень надеюсь, что наши депутаты примут закон нашего региона "Об агломерациях", где будет южная агломерация и столица южной агломерации — город Новокузнецк. Я думаю, что для всех новокузнечан это приятная новость, — заявил Сергей Цивилев, сообщают "Вести-Кузбасс" .
Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объяснил, почему город не стал областной столицей.
Загрузка комментариев