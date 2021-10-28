Сергей Цивилев настоял на повышении зарплат сотрудникам кузбасских предприятий

По словам главы региона, последние несколько лет оказались для Кузбасса трудными из-за мирового угольного кризиса, пандемии коронавируса и экономического кризиса. В это период поддержку Кемеровской области оказывало российское правительство и президент Владимир Путин. Это дало возможность предприятиям продолжать работу в сложных условиях, однако теперь необходимо поддержать жителей региона.

- Поэтому я не просто обращаюсь с призывом, я настаиваю, чтобы жителям Кузбасса была оказана поддержка сейчас, в это тяжелое время, — заявил Сергей Цивилев.

Контроль по вопросу повышения зарплат сотрудникам предприятий губернатор поручил Минтруду и Минпромторгу Кузбасса.

Ранее Сергей Цивилев также прокомментировал задержку соцвыплат на детей от трех до семи лет.