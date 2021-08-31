Сергей Цивилев наградил медалью депутата Госдумы Николая Рыжака

Вручение почетной областной награды состоялось во время встречи губернатора и депутата Госдумы в Кемерове. Как рассказал корреспонденту VSE42.Ru сам Николай Рыбак, он очень признателен Сергею Цивилеву за оценку его деятельности.

– Я старался честно работать в Госдуме, принимать законы на благо каждого россиянина и жителей Сибири в частности, ведь для меня этот регион во многом знаковый и здесь прошла часть моей жизни. Большое спасибо Сергею Евгеньевичу за столь высокую оценку моей работы! – сказал Николай Рыжак.

Он также уточнил, что после окончания депутатского срока планирует продолжить работать, чтобы быть полезным обществу и делиться своим опытом.