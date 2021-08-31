Сергей Цивилев наградил медалью депутата Госдумы Николая Рыжака

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил депутату Государственной Думы России Николаю Рыжаку медаль "За служение Кузбассу". Таким образом глава региона отметил заслуги народного избранника, внесшего свой вклад в укрепление стабильности на благо кузбассовцев.

Вручение почетной областной награды состоялось во время встречи губернатора и депутата Госдумы в Кемерове. Как рассказал корреспонденту VSE42.Ru сам Николай Рыбак, он очень признателен Сергею Цивилеву за оценку его деятельности.

– Я старался честно работать в Госдуме, принимать законы на благо каждого россиянина и жителей Сибири в частности, ведь для меня этот регион во многом знаковый и здесь прошла часть моей жизни. Большое спасибо Сергею Евгеньевичу за столь высокую оценку моей работы! – сказал Николай Рыжак.

Он также уточнил, что после окончания депутатского срока планирует продолжить работать, чтобы быть полезным обществу и делиться своим опытом.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28534

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined