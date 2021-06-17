Сергей Лазарев выступит в Кемерове вопреки ужесточению мер по COVID-19

Информацию знаменитость рассказал поклонникам творчества в личном Instagram-аккаунте. Там он разместил сторис, в которой объяснил, что коронавирусные ограничения не повлияют на предстоящие концерты в Кемерове и Барнауле.

— Барнаул! Кемерово! Друзья! Концерты состоятся — поэтому никакой паники, все хорошо! — заявил артист.

По поводу нововведений из-за массового распространения китайского вируса Лазарев заявил, что все пройдет "отлично", поскольку при организации масштабных мероприятий будут соблюдены меры безопасности и осторожности.