Сергей Лазарев возмутился ураганом во время отдыха в кемеровском ресторане

Популярный в России музыкальный исполнитель Сергей Лазарев в личном Instagram-аккаунте разместил сторис, на котором запечатлел ураганный ветер и капли дождя, бившие по стеклу местного ресторана, где проводил время певец.

– Ну как бы коллапс! Это просто жесть. Приехали в Кемерово, – высказался о погоде лауреат премии "Золотой граммофон".

Ранее редакция Avokado сообщала, что накануне по Кемеровской области пронесся ураганный ветер. Свидетели в соцсетях поделились видеосъемкой, на которой запечатлен удар стихии по улице кузбасской столицы.