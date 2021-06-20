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Сергей Лазарев возмутился ураганом во время отдыха в кемеровском ресторане

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Фото:  

Сергей Лазарев после посещения кузбасской столицы описал погодные условия в регионе фразой "просто жесть". Своими впечатлениями он поделился с поклонниками творчества в соцсетях.

Популярный в России музыкальный исполнитель Сергей Лазарев в личном Instagram-аккаунте разместил сторис, на котором запечатлел ураганный ветер и капли дождя, бившие по стеклу местного ресторана, где проводил время певец.

– Ну как бы коллапс! Это просто жесть. Приехали в Кемерово, – высказался о погоде лауреат премии "Золотой граммофон".

Ранее редакция Avokado сообщала, что накануне по Кемеровской области пронесся ураганный ветер. Свидетели в соцсетях поделились видеосъемкой, на которой запечатлен удар стихии по улице кузбасской столицы.

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