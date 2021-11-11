Сергей Кузнецов прокомментировал закрытие крупного новокузнецкого ТРЦ

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Глава южной столицы Кемеровской области озвучил публике причину, из-за которой крупный ТРЦ до сих пор не возобновил свою работу.

Градоначальник Новокузнецка в ходе еженедельной программы "Утро с мэром" сообщил жителям города причину, из-за которой крупный ТРЦ в настоящий момент остается закрыт для посещения. Для выяснения обстоятельств он созвонился с главой Орджоникидзевского района.


В результате удалось установить, что 15 октября по делу прошло заседание районного суда, и орган государственной власти отказал в возобновлении деятельности объекта. При этом, со слов ответственного за район чиновника, прокуратура претензий к ТРЦ не имеет, а руководство уже подало апелляцию в областной суд.

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