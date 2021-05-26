Сергей Кузнецов призвал депутатов в рабочее время беседовать с новокузнечанами об оплате проезда

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По желанию главы Новокузнецка муниципальные депутаты, члены Совета старейшин и сотрудники административных органов в рабочее время будут проводить беседы с пассажирами общественного транспорта о необходимости оплаты проезда.

Соответствующее решение было принято на заседании городского совета, на котором представители власти обсудили низкую собираемость оплаты в общественном транспорте.


Так, в ходе обсуждения удалось установить, что в рабочие дни перевозки пассажиров приносят в кассу около 1,5 миллиона рублей, а в пятницу – 1,8 млн рублей. При этом в качестве ожидаемой суммы участники озвучили доход в 2,3-2,5 млн рублей за сутки.


Для повышения уровня собираемости платы за проезд мэр Новокузнецка предложил с 1 июня 2021 года проводить в городе особые мероприятия.

– Мы будем просить и вас, депутатов, и Совет старейшин, и молодежь, и административные органы. Будут выходить на дежурство и в часы пик, вечером и днем, объяснять жителям, что нужно платить, – заявил градоначальник.

При этом он отмел идею о выводе на линии кондукторов, мотивировав это тем, что только 300 млн рублей в год будет уходить на их зарплату, а также еще 80 млн рублей на оплату труда контролеров. Кроме того, мэр отметил, что порядка 20% выручки с продажи билетов кондукторы будут оставлять себе, "как это было каждый год".

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