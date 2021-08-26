Сергей Кузнецов назвал дату начала отопительного сезона в Новокузнецке

Подробности о начале отопительного сезона в Новокузнецке Сергей Кузнецов озвучил в ходе программы "Утро с мэром". По словам градоначальника, первый старт назначен на 15 сентября.

— За пару дней до этого мы начинаем тестить, заполняемся. Сейчас погода начинает показывать свои холодные зубы, поэтому работу нужно будет заканчивать, — заключил чиновник.

При этом он отметил, что ход работ по подготовке к зиме проходит по плану. В настоящий момент в состоянии готовности находятся Западно-Сибирская, Кузнецкая и Центральная ТЭЦ. На объектах имеются необходимые запасы топлива, все договоры с подрядчиками власти уже заключили.