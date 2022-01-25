Сергей и Анна Цивилевы выздоровели от коронавируса

Сегодня, 25 января, в официальных источниках появилась информация о том, что глава Кемеровской области Сергей Цивилев вылечился от коронавируса и приступил к работе.

‒ Губернатор Сергей Цивилев получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и вернулся к работе в очном режиме, ‒ сообщают в правительственном Telegram-канале.

Кроме того, супруга главы региона, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева заявила о собственном выздоровлении в социальных сетях. Она рассказала, что получила отрицательный результат теста на коронавирус накануне вечером.

‒ Болезнь в этот раз прошла в более легкой форме. Основные симптомы боль в горле, кашель, заложенность носа и субфибрильная (невысокая) температура. Нет той ужасной слабости и ломоты в теле, как предыдущий раз, ‒ отметила Анна Цивилева на своей странице в Instagram.

Напомним, Сергей и Анна Цивилевы сообщили о том, что заболели опасным вирусом, на прошлой неделе.