Середюк озвучил планы по улучшению экологической ситуации в Кемерове

0
Фото:  

Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк во время оглашения ежегодного отчета о проделанной работе озвучил планы правительства по улучшению экологии в городе.

Градоначальник заявил, что власти уже разработали комплексный план, который позволит изменить сложную экологическую ситуацию на территории центра шахтерского края в лучшую сторону. С его слов, работа будет проводиться по трем важным направлениям.


В первую очередь в кемеровском правительстве намерены заменить транспорт, переведя его на газовое топливо или электричество. Далее в планах продолжить газификацию жилых домов и уничтожить "угольный" частный сектор, загрязняющий атмосферу. В ближайшем будущем продолжится реализация экологических программ промышленных предприятий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31868

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined