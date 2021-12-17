Середюк озвучил планы по улучшению экологической ситуации в Кемерове

Градоначальник заявил, что власти уже разработали комплексный план, который позволит изменить сложную экологическую ситуацию на территории центра шахтерского края в лучшую сторону. С его слов, работа будет проводиться по трем важным направлениям.

В первую очередь в кемеровском правительстве намерены заменить транспорт, переведя его на газовое топливо или электричество. Далее в планах продолжить газификацию жилых домов и уничтожить "угольный" частный сектор, загрязняющий атмосферу. В ближайшем будущем продолжится реализация экологических программ промышленных предприятий.