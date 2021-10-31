Серебристый автомобиль опрокинулся в кювет на кузбасской трассе

Инцидент произошел накануне в субботу, 30 октября, на проезжей части в районе деревни Митрофаново в Юргинском районе в Кемеровской области. Информация о происшествии появилась в Сети, где очевидцы прикрепили фотографию с опрокинутым на крышу серебристым автомобилем.

– Митрофаново. Скользко, – указал свидетели в подписи к посту.

При этом в комментариях жители региона призвали земляков соблюдать осторожность на дорогах и не допускать резких маневров, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что серьезное ДТП произошло ночью в Кемерове.