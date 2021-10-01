Семьянин из Новокузнецка пойдет под суд за обман вдовы на 100 тысяч рублей

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Новокузнечанин, обманувший пенсионерку на крупную сумму денег, три года скрывался от следствия вместе со своей семьей.

Накануне в Новосибирске был задержан новокузнечанин, который выманил у пенсионерки более 100 000 рублей обманным путем. В 2018 году 60-летняя жительница Новокузнецка заказала у злоумышленника, который представился сотрудником ритуального агентства, обустройство могилы умершего мужа. Вскоре выяснилось, что мужчина не имеет права на заключение договора и с момента принятия наличных не появлялся на работе. Могилу злоумышленник также не обустроил.


Поиск подозреваемого не приносил результатов, так как он с семьей покинул Новокузнецк. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, затянувшийся на три года. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось найти страницы жены и дочери мошенника в социальных сетях, из содержания которых стало понятно, что они находятся в Новосибирске. Подозреваемый был задержан и доставлен в южную столицу Кузбасса.


Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" продолжается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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