Семикомнатная квартира с сауной и зимним садом продается в Кемерове

Объявление о продаже квартиры на бульваре Строителей в Кемерове появилось на популярной интернет-площадке. Всего в жилище, расположенном на десятом этаже, имеется семь комнат, четыре из которых жилые. Оставшиеся помещения: большой рабочий кабинет, гостиная, кухня. Кроме того, имеется гладильная зона и зимний сад.

– В квартире есть три просторных санузла, душевая кабина, сауна, просторная гардеробная и кладовая, – сообщил автор объявления.

Пользователь также подчеркнул, что из каждого окна жилища открывается красивый вид. Есть возможность парковки автомобиля под окнами, а также отдельной покупки двух мест в подземном паркинге.

Стоимость квартиры составляет 19 900 000 рублей.