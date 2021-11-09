Семьи погибших при пожаре в кемеровской "Зимней вишне" получат от МЧС России по 75 тысяч рублей

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Суд принял решение взыскать с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников граждан, которые погибли при пожаре в "Зимней вишне".

МЧС РФ должны выплатить 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", следует из решения государственного органа власти в городе Кемерово от 8 ноября. Подробности рассказали РИА "Новости".


Также стоит отметить, что суд взыскал по одному миллиону рублей за каждого погибшего в сгоревшем в столице Кузбасса крупном ТЦ. Соответствующее решение было вынесено в рамках рассмотрения судом первого уголовного дела.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что суд вынес приговор первым восьми фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Однако кузбассовцы потребовали отменить приговор пожарным, которые в день трагедии работали на объекте.

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