МЧС РФ должны выплатить 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", следует из решения государственного органа власти в городе Кемерово от 8 ноября. Подробности рассказали РИА "Новости".

Также стоит отметить, что суд взыскал по одному миллиону рублей за каждого погибшего в сгоревшем в столице Кузбасса крупном ТЦ. Соответствующее решение было вынесено в рамках рассмотрения судом первого уголовного дела.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что суд вынес приговор первым восьми фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Однако кузбассовцы потребовали отменить приговор пожарным, которые в день трагедии работали на объекте.