Семьи погибших и пострадавших при крушении самолета в Кузбассе получат матпомощь от властей

Семьям погибших и пострадавших при крушении самолета L-410, который осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай, будет оказана финансовая поддержка. Об этом сообщили в правительстве шахтерского края.

Отмечается, что пострадавшим гражданам будет оказана полная медицинская помощь, а их семьям, в том числе и погибших, выплатят определенную сумму денежных средств.

Ранее редакция Avokado сообщала, что прокуратура сообщила предварительную причину крушения самолета в Кузбассе. Кроме того, следователи инициировали проверку инцидента с самолетом, падение которого унесло жизни нескольких человек.