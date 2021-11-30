Семьи двух погибших в "Листвяжной" горняков отказались от денег властей

0
Фото:  

Родственники двух шахтеров, которые числятся в списке погибших при ЧП на "Листвяжной" (ХК "СДС-Уголь"), отказались принимать выплаты от местных властей. Свое решение они объяснили тем, что тела мужчин до сих пор не подняты на поверхность.

Две семьи погибших горняков в результате ЧП на "Листвяжной" отказались брать деньги от правительства. Свою позицию родственники аргументировали тем, что тела их близких до сих пор не подняты из под земли.


При этом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал журналистам, за счет введения режима ЧС местным властям удалось оперативно произвести все выплаты наличными.

– Благодаря режиму ЧС я мог выплатить это все наличными, за исключением двух семей погибших, которые отказываются брать деньги, пока на поверхность не будут подняты тела их близких, – высказался глава Кузбасса.

Он отметил,что уже сегодня во вторник, 30 ноября, в распоряжение правительства шахтерского края должны поступить средства из федерального бюджета. Вскоре начнется их выплата родственникам погибших и пострадавшим при взрыве.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31507

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined