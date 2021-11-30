Две семьи погибших горняков в результате ЧП на "Листвяжной" отказались брать деньги от правительства. Свою позицию родственники аргументировали тем, что тела их близких до сих пор не подняты из под земли.

При этом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал журналистам, за счет введения режима ЧС местным властям удалось оперативно произвести все выплаты наличными.

– Благодаря режиму ЧС я мог выплатить это все наличными, за исключением двух семей погибших, которые отказываются брать деньги, пока на поверхность не будут подняты тела их близких, – высказался глава Кузбасса.

Он отметил,что уже сегодня во вторник, 30 ноября, в распоряжение правительства шахтерского края должны поступить средства из федерального бюджета. Вскоре начнется их выплата родственникам погибших и пострадавшим при взрыве.