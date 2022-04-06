Семейные пары Кемерова стали чаще пользоваться раздельным бюджетом

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Количество кемеровских семей ведущих раздельный бюджет стало больше за последнее время.

Семей, где бюджет каждый ведет сам, в Кемерове становится больше. Два года пандемии увеличило количество тех, кто придерживается раздельной траты денег.


Исследование SuperJob показали, что 9% среди опрошенных придерживаются данного использования средств.


Традиционный совместный семейный бюджет ведут более 70% опрошенных.

– 7% россиян рассказали, что в их семье деньги общие, а тратят их супруги по своему усмотрению. 6% респондентов рассказали, что бюджетом распоряжается жена (чаще других так ведут семейный бюджет опрошенные с доходом менее 30 тыс. руб. — 15%). В семьях 3% опрошенных деньгами единолично распоряжается муж, – отметили в IT-сервисе.

Также респонденты отметили, что в большинстве мужчина зарабатывает больше.

Да!
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