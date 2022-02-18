Кузбассовцы выложили в Сеть фотографии с автомобилями, поставленными поперек парковки во дворе. По словам пользователей, владельцы транспортных средств, муж и жена, регулярно оставляют свои машины так, что не оставляют места другим автолюбителям.

‒ Это семейная пара. Как жаль, чтo в автoшколе не обучают парковаться компактно! Ведь есть еще люди которые могут поставить машину! На этой территoрии они ни разу ни чистили снег, зато кричат что это их места! Как с такими бoроться?! Нoрмального языка не понимают, ‒ написали возмущенные горожане.

Комментаторы посоветовали провести с водителями беседу, не прибегая к порче имущества.