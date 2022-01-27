Семеро зараженных коронавирусом человек умерли в Кузбассе за день

Поданным на утро четверга, 27 января, в Кемеровской области скончались еще семь человек, у которых ранее выявили опасную китайскую инфекцию. Власти раскрыли подробности смертей.

– У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии печени. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Междуреченске.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Яйском муниципальном округе.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Березовском.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии системы крови, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове,– указано в сообщении.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. Всего в Кузбассе заболели COVID-19 92 917 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели 84 751 человека, а скончались – 1 871.

В больницах и стационарах Кемеровской области лечение получают 6 295 зараженных пациентов, а под пристальным наблюдением медиков находятся 19 832 жителей региона.