Семеро зараженных коронавирусом человек умерли в Кузбассе за день

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В Кузбассе вновь появились жертвы от коронавируса. Власти региона рассказали о сопутствующих заболевания погибших.

Поданным на утро четверга, 27 января, в Кемеровской области скончались еще семь человек, у которых ранее выявили опасную китайскую инфекцию. Власти раскрыли подробности смертей.

У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии печени. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Яйском муниципальном округе.
У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Березовском.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии системы крови, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове,– указано в сообщении.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. Всего в Кузбассе заболели COVID-19 92 917 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели 84 751 человека, а скончались – 1 871.


В больницах и стационарах Кемеровской области лечение получают 6 295 зараженных пациентов, а под пристальным наблюдением медиков находятся 19 832 жителей региона.

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