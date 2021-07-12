Семеро выдававших себя за безработных кузбассовцев лишили бюджет региона полумиллиона рублей

Семеро горожан в Мариинске оказались на скамье подсудимых из-за обмана при постановке на учет по безработице. Общая сумма средств, полученная местными жителями, составила 536 тысяч рублей.

Одной из подсудимых оказалась 32-летняя горожанка, которая при оформлении документов решила умолчать о том, что трудиться в ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани». Суммарно за время, пока она считалась безработной, ей удалось противозаконно получить более 100 тысяч рублей. Вторым выступил 39-летний мужчина, трудившийся грузчиком. При помощи получения пособий по безработице ему удалось обогатиться почти на 120 тысяч рублей.

Двое 30-летних мужчин, вставая на учет по безработице, являлись работниками кредитных организаций. Каждому удалось получить около 60 тысяч рублей.

В мошеннических действиях уличили и двух студенток местного техникума, учащихся на очной форме. На момент оформления документов на получение статуса «безработный» обе находились в академическом отпуске. Получить им удалось по 53 тысячи рублей.

Последняя подсудимая - 30-летняя женщина - ей же благодаря смене фамилии удалось совместить работу и обучение от Центра занятости. Так, она смогла получать не только пособие, но и стипендию. Противозаконно заработать ей удалось около 95 тысяч рублей.

Большинство из ответчиков в ходе судебных разбирательств признали предъявленные обвинения. Однако бывший грузчик, а также один из работников кредитной организации попытались их оспорить, сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Тем не менее, суд удовлетворил все иски. Фиктивно безработных обязали возвратить всю заявленную сумму средств, которые были противозаконно получены из регионального бюджета. Кроме того, к сумме долгов была прибавлена госпошлина, размер которой составил 15 тысяч рублей.