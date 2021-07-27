Семеро новорожденных с COVID-19 появилось на свет в Кузбассе

Специалист допустила возможность передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду. Согласно озвученным данным, на 27 июля в Кузбассе зафиксировано 360 случаев заражения среди беременных и 150 — среди недавно родивших.

По данным медиков, в Кемеровской области уже родились семеро малышей с COVID-19. В ходе разговора отмечено, что болезнь протекала бессимптомно, требовалось соблюдение противоэпидемических мер.

В случае выявления инфекции только у матери, ребенка на время лечения убирают. Однако если заболели и мать, и новорожденный, то их размещают вместе. В 66% случаев у беременных женщин COVID-19 проходит в легкой форме, отметила Ушакова.

Также специалисты уточнили, что при беременности вакцинация от новой коронавирусной инфекции не противопоказана, однако нужно проконсультироваться с врачом. Отмечается, что около 814 будущих мам уже сделали себе прививки.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 207 новых случаев заражения китайским вирусом.