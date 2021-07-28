Семеро новокузнечан эвакуировались из загоревшегося жилого дома

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Накануне вечером в южной столице Кузбасса произошел пожар в многоквартирном доме. На место выезжали почти два десятка спасателей.

Во вторник, 27 июля, в 20:00 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в пятиэтажном кирпичном доме по улице Орджоникидзе в Новокузнецке. 18 пожарных выехали на место на пяти спецмашинах.


Уже по прибытии специалисты обнаружили, что из окна на третьем этаже клубился дым. В подъезде наблюдалось слабое задымление. Как рассказали Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу, источник возгорания находился в двухкомнатной квартире на третьем этаже.


Также выяснилось, что из-за произошедшего семерым жильцам пришлось самостоятельно выбегать на воздух. В чрезвычайном ведомстве уточнили журналу, что огонь повредил мебель б/у и технику на двух "квадратах". Предварительно, причиной инцидента стало нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Обошлось без пострадавших.

Да!
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