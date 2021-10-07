Семеро кузбассовцев скончались в больницах после заражения COVID-19

Согласно свежей сводке за 7 октября, в регионе наблюдается увеличения числа погибших зараженных вирусом COVID-19. За минувшие 24 часа сердце остановилось сразу у семерых человек, чего не наблюдалось на территории региона уже несколько месяцев.

– У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Белове.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

У мужчины 1991 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Мысках.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, – указано в сообщении

За всю пандемию в Кемеровской области диагноз COVID-19 был поставлен 58 063 раз, за сутки медики диагностировали вирус из Китая у 176 граждан. К настоящему времени лечение получают 1 215 человек, а вот под пристальное наблюдение специалистов попали сразу 9 940 пациентов. В общей сложности число погибших земляков уже достигло 1 334.