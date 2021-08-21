Семеро коронавирусных больных скончались за сутки в Кузбассе

Из информации, представленной властями утром субботы, 21 августа, за минувшие сутки количество случаев гибели среди тех, кто проходил лечение от COVID-19 в Кузбассе, увеличилось на семь, составив 1 087.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

Женщина 1988 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, ожирения. Он проживал в Киселевске.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1957 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - говорится в сообщении властей.

Кроме того, известно от специалистов стало также и о новых случаях передачи китайской инфекции в регионе. Из тех же данных, прирост больных коронавирусом за сутки в Кузбассе составил 180 случаев.