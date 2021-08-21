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Семеро коронавирусных больных скончались за сутки в Кузбассе

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Специалисты раскрыли детали гибели семи лечившихся от коронавируса жителей Кемеровской области.

Из информации, представленной властями утром субботы, 21 августа, за минувшие сутки количество случаев гибели среди тех, кто проходил лечение от COVID-19 в Кузбассе, увеличилось на семь, составив 1 087.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
Женщина 1988 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, ожирения. Он проживал в Киселевске.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Междуреченске.
У мужчины 1957 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - говорится в сообщении властей.

Кроме того, известно от специалистов стало также и о новых случаях передачи китайской инфекции в регионе. Из тех же данных, прирост больных коронавирусом за сутки в Кузбассе составил 180 случаев.

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